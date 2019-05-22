Житель Тульской области ранил кухонным ножом 17-летнего племянника
56-летний мужчина заключен под стражу
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В деревне Ясенки Щекинского района ранил кухонным ножом 17-летнего племянника. ЧП произошло вечером 1 мая. Пьяный мужчина, племянник и его отец находились на кухне дома, когда обвиняемый схватился за нож.
В отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Следователь устанавливает мотивы совершения преступления. Проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, обвиняемого, проверка показаний на месте.
56-летний мужчина заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU