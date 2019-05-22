2019-05-22T11:54:14+03:00
Происшествия

Житель Тульской области ранил кухонным ножом 17-летнего племянника

56-летний мужчина заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В деревне Ясенки Щекинского района ранил кухонным ножом 17-летнего племянника. ЧП произошло вечером 1 мая. Пьяный мужчина, племянник и его отец находились на кухне дома, когда обвиняемый схватился за нож.

В отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Следователь устанавливает мотивы совершения преступления. Проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей, обвиняемого, проверка показаний на месте.

56-летний мужчина заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области за неделю пострадал от клещей 231 житель
В Тульской области пройдет антинаркотический месячник
В церемонии открытия «Точки кипения» в ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие представители региональной власти и бизнеса
Жителя Плавска ждет суд за кражу денег с банковского счета знакомого
На четырех тульских кладбищах наводят порядок
Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные мастер-классы
В Туле эвакуируют автомобильный хлам
Тульские школьники стали призерами регионального этапа «Президентских состязаний»
В Тульской области стартовала операция «Мак - 2019»
Житель тульского Скуратово украл из парикмахерской краску для волос
Тулячка попалась на краже банковской карты
Алексей Дюмин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно
В Тульской области велосипедистка угодила под колеса иномарки
Купальный сезон в Туле откроется 1 июня
Туляки стали победителями в соревнований по спортивному ориентированию
За сутки в Туле произошло 27 ДТП
В Туле на пр. Ленина автомобили встали в пробку: жители не могут добраться до работы
В Тульской области полыхало двухэтажное здание
Погода в Туле 22 мая: разогреет до +27 градусов
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»: программа мероприятий
В Туле началась обработка территорий от борщевика
Тульские весипедисты привезли медали с «Гран-при Минска»