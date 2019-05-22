СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-22T10:53:18+03:00

На встрече речь шла о реализации национальных проектов в Тульской области

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21 мая в Москве губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно.

Глава региона доложил об итогах заседания возглавляемой им рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность». В частности, обсуждался вопрос организации закупок у промышленных предприятий, стимулирования их работы устойчивым спросом.

Также на встрече речь шла о реализации национальных проектов в Тульской области. Особое внимание было уделено нацпроектам «Здравоохранение», «Образование» и «Демография».

Алексей Дюмин отметил, что вопрос демографии для Тульской области – самый сложный и важный. По словам Губернатора, в ближайшее время в Туле планируется серьезное обсуждение подходов в реализации нацпроекта «Демография» с учётом особенностей региона с участием представителей органов власти различных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU