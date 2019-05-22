В Тульской области велосипедистка угодила под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-22T10:22:13+03:00

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21 мая в 19.35 на улице Лукашина в городе Щекино произошло ДТП. 35-летний мужчина на автомобиле «Opel Meriva» наехал на велосипедиста, 48-летнюю женщину.

По предварительной информации, она пересекала проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с различными травмами была госпитализирована.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу. Подъехав к переходу необходимо спешиться, после чего начать переходить дорогу. Очень важно использовать велошлем и защитную амуницию. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе и использовать предметы со световозвращающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU