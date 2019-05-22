Купальный сезон в Туле откроется 1 июня

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-22T10:01:04+03:00

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Период купального сезона в Туле установлен с 1 июня 31 августа.

Уже определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках в муниципальном образовании город Тула.

Согласно перечню купаться можно:

в Зареченском территориальном округе:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

в Привокзальном территориальном округе:

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);

в Пролетарском территориальном округе:

- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);

в Советском территориальном округе:

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

в Центральном территориальном округе:

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Кроме того, утвержден перечень водоемов, непригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU