Купальный сезон в Туле откроется 1 июня
Период купального сезона в Туле установлен с 1 июня 31 августа.
Уже определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках в муниципальном образовании город Тула.
Согласно перечню купаться можно:
в Зареченском территориальном округе:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
в Привокзальном территориальном округе:
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);
в Пролетарском территориальном округе:
- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);
в Советском территориальном округе:
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;
в Центральном территориальном округе:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Кроме того, утвержден перечень водоемов, непригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU