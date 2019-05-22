Туляки стали победителями в соревнований по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-22T10:02:34+03:00

В них приняли участие 216 человек

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Туляки стали победителями и призерами XIV Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут 2019». Состязания прошли в Пролетарском парке культуры и отдыха города.

В них приняли участие 216 обучающихся, воспитанников и педагогов образовательных организаций.

Победители и призеры мероприятия были награждены медалями и дипломами Министерства спорта РФ и комитета Тульской области по спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU