2019-05-22T10:02:34+03:00
Спорт

Туляки стали победителями в соревнований по спортивному ориентированию

В них приняли участие 216 человек
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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Туляки стали победителями и призерами XIV Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут 2019». Состязания прошли в Пролетарском парке культуры и отдыха города.

В них приняли участие 216 обучающихся, воспитанников и педагогов образовательных организаций.

Победители и призеры мероприятия были награждены медалями и дипломами Министерства спорта РФ и комитета Тульской области по спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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