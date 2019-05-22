2019-05-22T09:38:59+03:00
Происшествия

В Туле на пр. Ленина автомобили встали в пробку: жители не могут добраться до работы

Причиной утреннего затора стали сразу два ДТП
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Яндекс. ПробкиФото: Яндекс. Пробки
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Утром 22 мая на пр. Ленина в Туле автомобили встали в пробку. Из-за этого жители не могут добраться до работы. Затор начинается от Менделеевского посёлка и продолжается до ул. Станиславского.

Причиной утренней пробки стали сразу два ДТП. Одно из них произошло напротив Могилевского сквера, другое — на мосту через ул. Рязанскую.

Также пробки фиксируются на дублере пр. Ленина и на ул. Руднева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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