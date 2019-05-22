В Тульской области полыхало двухэтажное здание

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-22T09:16:23+03:00

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21 мая в с. Яковлево Заокского района загорелось двухэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:40.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.

В результате происшествия в здании закоптился второй этаж по всей площади, прогорело чердачное перекрытие. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU