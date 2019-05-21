Погода в Туле 22 мая: разогреет до +27 градусов

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-21T17:16:23+03:00

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22 мая 2019 года, в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).

Ветер южной четверти ночью с порывами 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13ºС, днем +22…+27ºС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU