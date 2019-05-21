Погода в Туле 22 мая: разогреет до +27 градусов
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Изменить размер текста:
22 мая 2019 года, в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.
Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).
Ветер южной четверти ночью с порывами 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13ºС, днем +22…+27ºС.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU