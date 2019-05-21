2019-05-21T17:16:23+03:00
Общество

Погода в Туле 22 мая: разогреет до +27 градусов

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 мая 2019 года, в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 5 мм).

Ветер южной четверти ночью с порывами 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13ºС, днем +22…+27ºС.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»: программа мероприятий
В Туле началась обрабокта территорий от борщевика
Тульские весипедисты привезли медали с «Гран-при Минска»
Пляжи Тульской области подготавливают к приему отдыхающих
Алексей Дюмин поздравил Министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения
Туляков приглашают пройти «Черепаший маршрут»
На участке улицы Каминского будет запрещена остановка
23 мая в Центральном переулке будет запрещена остановка и стоянка
В Тульской области увеличилось число коррупционных преступлений
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в режиме телемоста открылась «Точка кипения» – пространство коллективной работы представителей образования, науки, бизнеса и власти
В парке аттракционов в тульском Заречье пострадала трехлетняя девочка
В Туле стартовала «Точка кипения»
На улице в центре Тулы умер мужчина
На Казанской набережной в Туле выступит A'Studio
Тульские археологи нашли два разновременных построечных комплекса на городище Кетри
В Туле стартует фотоконкурс «Мы – семья!»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
Тульские полицейские продолжают выявлять мигрантов-нелегалов
В Туле заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневок
В сквере Тульского рабочего полка в Заречье высадят однолетники
Тульские спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по велоспорту на треке в командном спринте
С тульских кладбищ продолжают вывозить мусор
В Узловой «Хендай» сбил ребенка