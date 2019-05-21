Фестиваль авторской песни «Куликово поле»: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-21T17:09:09+03:00

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На территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в последние выходные весны встретятся барды из разных регионов России. Традиционно, организаторы готовят богатую программу. В течение нескольких дней участников и зрителей фестиваля ждут выступления гостей и жюри, взрослый и детский музыкальный конкурс, ретро-концерт и концерт-реквием на аллее Памяти и Единства, военная песня и литературные дискуссии.

Композиторы, поэты, исполнители смогут пообщаться с мастерами авторской песни. В этом году приглашены: Ирина Сурина, Андрей Козловский, Алексей Витаков, Владимир Поляков, трио «Свояси», Дмитрий Вагин, Андрей Бобровников, Наталья Стрельникова, Анна Копейкина, Александр и Анастасия Евстигнеевы, Михаил Калинкин, Лариса Дьякова, «Баклуши-beat», «Порт Сентябрь» и многие другие.

К участию в конкурсе приглашены авторы и исполнители произведений в жанре авторской (бардовской) песни, члены творческих объединений, члены студенческих клубов авторской песни и клубов самодеятельной песни Российской Федерации и зарубежья. В этом году заявки прислали музыканты из Королева, Орла, Рязанской, Тульской, Московской областей, Сенежа (Псковская область), Йошкар-Олы, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Белгорода.

Традиционно конкурс проходит в пяти номинациях: авторы, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамбли. Заявиться участники могут как в одной, так и в нескольких номинациях. Конкурсантов ждет три тура. Жюри прослушает участников и отберет лучшие номера для исполнения на главной сцене. Во время вечернего концерта будут определены лауреаты и дипломанты песенного конкурса, которые примут участие в битве за Гран-при фестиваля.

Программа мероприятий:

24 мая, пятница

10:00-24:00 – заезд, размещение, регистрация участников фестиваля;

16:00-20:00 – 1-й тур конкурса. Предварительное прослушивание;

16:00-20:00 – 1-й тур конкурса военной песни;

19:00-21:00 – выступления руководителей фестивальных проектов и клубов авторской песни;

19:00-21:00 – встречи с мастерами жанра;

21:00-23:30 – гала-концерт. Выступают лауреаты прошлых лет, лауреаты дружественных фестивалей, члены жюри и мастера жанра;

23:30-00:00 – митинг-реквием;

00:00-01:30 – работа ночной свободной сцены «НеСторожа». Тема «Песни театра и кино».

25 мая, суббота

09:00-14:00 – заезд и регистрации участников;

10:00-12:00 – концерт военной песни «Рота, подъем!»;

11:00-16:00 – встречи с мастерами жанра;

10:00-15:00 – развлекательная программа для гостей и участников фестиваля;

10:00-14:30 – 1-й тур конкурса. Предварительное прослушивание;

10:00-14:30 – 1-й тур конкурса военной песни;

10:00-14:00 – работа творческих мастерских;

10:00-15:00 – работа литературного кафе «Раус»;

12:00-13:00 – детский конкурс-концерт;

13:00 -16:00 – мини-концерт членов жюри и гостей фестиваля;

16:00-18:00 – 2-й тур конкурса. Концерт конкурсантов;

18:00-18:30 – концерт жюри 1-го тура;

18:30-21:00 – 3-й этап конкурса. Битва за Гран-при;

21:00-00:00 – гала-концерт мастеров жанра, членов жюри и гостей фестиваля;

00:00 – фейерверк

00:20-01:30 – работа ночной свободной сцены «НеСторожа». Тема «Песни театра и кино»

00:20-02:00 – работа площадок «Разговор по душам» (неформальные встречи с членами жюри и мастерами жанра)

26 мая, воскресенье

10:00-11:00 – концерт военной песни «Рота, подъем!»;

11:00-12:00 – концерт жюри 2-го тура;

12:00-13:00 – концерт-награждение дипломантов и лауреатов конкурса, вручение Гран-при фестиваля;

13:00-15:00 – сдача территории палаточного лагеря Оргкомитету;

15:00-16:00 – отъезд

Возрастные рекомендации – 0+.

ИСТОЧНИК KP.RU