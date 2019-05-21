В Туле началась обрабокта территорий от борщевика
В Туле начались работы по удалению очагов произрастания борщевика Сосновского на территории города. Подрядчик - организация ООО «Развитие 71».
Работы будут проведены в два этапа: в апреле-июне и в августе-сентябре. Общая площадь обработки очагов произрастания борщевика Сосновского составит 476 гектаров.
План работ сформирован в соответствии с данными, полученными от главных управлений администраций города Тулы по территориальным округам. Гербицидная обработка проводится с помощью специальных опрыскивателей.
Для удаления очагов произрастания борщевика Сосновского применяются гербициды, которые включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». При обработке не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости с обрабатываемыми территориями.
При обработке погибает большая часть растений, но не вся, поэтому обработка ведется два раза за вегетационный период.
Обработка растений более эффективна в начале вегетационного периода, но и на более поздних стадиях ядовитое растение также погибает под действием гербицида.
ИСТОЧНИК KP.RU