В Туле началась обрабокта территорий от борщевика

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-21T16:55:04+03:00

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В Туле начались работы по удалению очагов произрастания борщевика Сосновского на территории города. Подрядчик - организация ООО «Развитие 71».

Работы будут проведены в два этапа: в апреле-июне и в августе-сентябре. Общая площадь обработки очагов произрастания борщевика Сосновского составит 476 гектаров.

План работ сформирован в соответствии с данными, полученными от главных управлений администраций города Тулы по территориальным округам. Гербицидная обработка проводится с помощью специальных опрыскивателей.

Для удаления очагов произрастания борщевика Сосновского применяются гербициды, которые включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». При обработке не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости с обрабатываемыми территориями.

При обработке погибает большая часть растений, но не вся, поэтому обработка ведется два раза за вегетационный период.

Обработка растений более эффективна в начале вегетационного периода, но и на более поздних стадиях ядовитое растение также погибает под действием гербицида.

ИСТОЧНИК KP.RU