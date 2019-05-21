2019-05-21T16:55:04+03:00
Общество

В Туле началась обрабокта территорий от борщевика

Для удаления очагов произрастания борщевика Сосновского применяются гербициды
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Туле начались работы по удалению очагов произрастания борщевика Сосновского на территории города. Подрядчик - организация ООО «Развитие 71».

Работы будут проведены в два этапа: в апреле-июне и в августе-сентябре. Общая площадь обработки очагов произрастания борщевика Сосновского составит 476 гектаров.

План работ сформирован в соответствии с данными, полученными от главных управлений администраций города Тулы по территориальным округам. Гербицидная обработка проводится с помощью специальных опрыскивателей.

Для удаления очагов произрастания борщевика Сосновского применяются гербициды, которые включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». При обработке не затрагиваются другие растения, растущие в непосредственной близости с обрабатываемыми территориями.

При обработке погибает большая часть растений, но не вся, поэтому обработка ведется два раза за вегетационный период.

Обработка растений более эффективна в начале вегетационного периода, но и на более поздних стадиях ядовитое растение также погибает под действием гербицида.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»: программа мероприятий
Тульские весипедисты привезли медали с «Гран-при Минска»
Пляжи Тульской области подготавливают к приему отдыхающих
Алексей Дюмин поздравил Министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения
Туляков приглашают пройти «Черепаший маршрут»
На участке улицы Каминского будет запрещена остановка
23 мая в Центральном переулке будет запрещена остановка и стоянка
В Тульской области увеличилось число коррупционных преступлений
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в режиме телемоста открылась «Точка кипения» – пространство коллективной работы представителей образования, науки, бизнеса и власти
В парке аттракционов в тульском Заречье пострадала трехлетняя девочка
В Туле стартовала «Точка кипения»
На улице в центре Тулы умер мужчина
На Казанской набережной в Туле выступит A'Studio
Тульские археологи нашли два разновременных построечных комплекса на городище Кетри
В Туле стартует фотоконкурс «Мы – семья!»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
Тульские полицейские продолжают выявлять мигрантов-нелегалов
В Туле заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневок
В сквере Тульского рабочего полка в Заречье высадят однолетники
Тульские спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по велоспорту на треке в командном спринте
С тульских кладбищ продолжают вывозить мусор
В Узловой «Хендай» сбил ребенка