Пляжи Тульской области подготавливают к приему отдыхающих

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-21T16:46:16+03:00

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На территории тульского региона 1 июня официально стартует купальный сезон.

В настоящее время проводятся работы по обследованию (очистке) дна водоемов и техническому освидетельствованию пляжей, планируемых к приему отдыхающих.

Перечень пляжей, проходящих процедуру приемки (по состоянию на 21 мая 2019 года) и планируемых к открытию в купальном сезоне 2019 года - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU