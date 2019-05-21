Алексей Дюмин поздравил Министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-21T16:16:46+03:00

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21 мая министр обороны России Сергей Шойгу празднует день рождения.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил министра. В его телеграмме сказано:

- Вы – настоящий лидер, способный брать на себя ответственность за любое дело, эффективно решать самые сложные задачи.

Работа под Вашим началом дала мне бесценный опыт. Высоко ценю сотрудничество с Вами и Минобороны РФ, Ваше участие в жизни Тульской области, поддержку масштабных и очень важных для региона проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU