Туляков приглашают пройти «Черепаший маршрут»
«Черепаший маршрут» начнется в субботу, 25 мая 2019 года, с 10:00 до 17:00 в новом здании Экзотариума, расположенном в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.
Посетители пройдут все этапы квеста по экспозиции, посмотрят «черепаший фильмоскоп» и разомнут мозги в настольных играх, после чего заполнят буклет, по которому смогут попасть на второй день фестиваля.
А в старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26, в первое летнее воскресенье, 2 июня, с 11:00 до 16:00 всех любителей черепах ждет продолжение игры по экспозиции, много новой, интересной информации, веселый мастер-класс и контакт с нашими черепахами – представителями стран Азии, США, а также родными «Тортиллами», обитателями Тульской области.
Для самых любознательных и упорных, для тех, кто прошел все этапы фестиваля и выполнил все задания на обеих экспозициях предусмотрен особый приз – авторская фотография с 115-килограммовой шпороносной черепахой.
Вход по билетам Экзотариума.
25.05.19, с 10.00 до 17.00
Тула, ЦПКиО им.П.П. Белоусова, новое здание, экспозиция «Под пологом тропического леса»
Цена билета:
Льготный - 100 р.,
Детский, студенческий (очное отделение) 150 р.,
Взрослый - 300
02.06.18, с 12.00 до 16.00
Тула, Октябрьская, 26, старое здание Экзотариума
Заполненный на новой экспозиции буклет является скидочным талоном на вход в старое здание Экзотариума.
Цена билета с буклетом:
Льготный - 50 р.,
Детский, студенческий (очное отделение) 100 р.,
Взрослый – 150 р.
Цена билета без буклета:
Льготный - 100 р.,
Детский, студенческий (очное отделение) 150 р.,
Взрослый – 200 р.
ИСТОЧНИК KP.RU