Туляков приглашают пройти «Черепаший маршрут»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-21T15:50:24+03:00

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«Черепаший маршрут» начнется в субботу, 25 мая 2019 года, с 10:00 до 17:00 в новом здании Экзотариума, расположенном в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

Посетители пройдут все этапы квеста по экспозиции, посмотрят «черепаший фильмоскоп» и разомнут мозги в настольных играх, после чего заполнят буклет, по которому смогут попасть на второй день фестиваля.

А в старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26, в первое летнее воскресенье, 2 июня, с 11:00 до 16:00 всех любителей черепах ждет продолжение игры по экспозиции, много новой, интересной информации, веселый мастер-класс и контакт с нашими черепахами – представителями стран Азии, США, а также родными «Тортиллами», обитателями Тульской области.

Для самых любознательных и упорных, для тех, кто прошел все этапы фестиваля и выполнил все задания на обеих экспозициях предусмотрен особый приз – авторская фотография с 115-килограммовой шпороносной черепахой.

Вход по билетам Экзотариума.

25.05.19, с 10.00 до 17.00

Тула, ЦПКиО им.П.П. Белоусова, новое здание, экспозиция «Под пологом тропического леса»

Цена билета:

Льготный - 100 р.,

Детский, студенческий (очное отделение) 150 р.,

Взрослый - 300

02.06.18, с 12.00 до 16.00

Тула, Октябрьская, 26, старое здание Экзотариума

Заполненный на новой экспозиции буклет является скидочным талоном на вход в старое здание Экзотариума.

Цена билета с буклетом:

Льготный - 50 р.,

Детский, студенческий (очное отделение) 100 р.,

Взрослый – 150 р.

Цена билета без буклета:

Льготный - 100 р.,

Детский, студенческий (очное отделение) 150 р.,

Взрослый – 200 р.

ИСТОЧНИК KP.RU