На участке улицы Каминского будет запрещена остановка

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-21T15:47:03+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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25 мая 2019 года, в Туле будут введены следующие ограничения на улице Каминского на участке от улицы Ленина до улицы Демонстрации:

- запрещена с 00:00 до 14:00 остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- ограничено с 09:00 до 14:00 движение всех видов транспортных средств.

Данное ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню ветеранов боевых действий Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU