СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-21T14:59:54+03:00

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С начала 2019 года в Тульской области увеличилось число коррупционных преступлений. О наметившейся тенденции сообщили в прокуратуре региона.

В указанный период правоохранителями были выявлены 86 преступлений коррупционной направленности (рост на 10,3%), возбуждены 82 уголовных дела в указанной сфере (рост на 7,9 %).

В данный период правоохранительными органами области возбуждены 44 уголовных дела о взяточничестве (получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве) в отношении 26 лиц. Взяткополучателями являлись работники ФСИН, ФССП, МВД, сотрудники органов местного самоуправления

В рассматриваемый период времени в суды области направлены 18 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.

В 1 квартале 2019 году судами Тульской области с постановлением обвинительного приговора рассмотрены 17 уголовных дел, осуждены 18 лиц.

В числе осужденных: должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления - 2; должностные лица правоохранительных органов - 2, из них сотрудники органов внутренних дел - 1, сотрудники ФСИН - 1, врачи - 1; руководители и иные должностные лица предприятий и учреждений - 6.

В 1 квартале 2019 года реальное лишение свободы назначено 10 лицам, штраф - 7 лицам.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 4 лицам, в виде штрафа - 1 лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU