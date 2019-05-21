В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в режиме телемоста открылась «Точка кипения» – пространство коллективной работы представителей образования, науки, бизнеса и власти

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-21T14:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Одновременно «Точки кипения» открылись в Нальчике, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Томске, Туле, Ульяновске, Хабаровске, Череповце и Ярославле. Ректоры университетов подписали соглашение о сотрудничестве с платформой НТИ, где указали конкретные направления развития вузов.

Подписание соглашение проходило в режиме телемоста, котором участвовали генеральный директор АСИ по продвижению новых проектов Светлана Чупшева, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, ген.директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, ген. директор АНО «Университет 2035» Василий Третьяков, руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлёва.

Подписывая соглашение о сотрудничестве с платформой НТИ, ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Владимир Панин обратился к присутствующим:

– Уверен, что «Точка кипения» станет уникальным пространством, где мы будем экспериментировать с подходами к нашей образовательной парадигме. В планах университета – активное развитие кружкового движения, формирование кадровой элиты для университета и региона в целом. Надеюсь, что сеть «Точек кипения» в региональных вузах по всей России запустит процессы, которые станут основой будущей цифровой экономики нашей страны.

На площадке «Точки кипения» вузы могут экспериментировать с подходами к собственной учебной деятельности – вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании, организовывать прямой обмен образовательным контентом

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, формат «Точки кипения», в рамках которого люди слушают, спорят друг с другом, вырабатывают новые подходы и решения, а, главное, вместе создают и в дальнейшем реализуют свои проекты, стал востребованным и доказал свою эффективность. «В АСИ рассчитывают, что благодаря университетским «Точкам кипения» будут организованы своеобразные «песочницы», в которых участники смогут учиться компетенциям цифровой экономики, осваивать новые профессии. Мы ожидаем, что до конца этого года количество «Точек кипения» значительно увеличится», – добавила Светлана Чупшева.

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что ключевая задача университетских «Точек кипения» – вовлечение регионов, региональных отраслевых университетов в технологический прорыв. «Базовые требования, которые мы предъявляем к вузу для открытия «Точки кипения» - активное сообщество, люди, которые участвуют в наших программах, в мероприятиях на платформе Leader-ID, а также стандартным образом организованное пространство со средствами коммуникации», - сказал он.

Он отметил, что вузы, которые открыли у себя «Точку кипения», первыми получат предложение участвовать в стартующей в 2019 году региональной акселерационной программе Национальной технологической инициативы и смогут рассчитывать на компенсацию расходов при реализации проектов. «Первое предложение об участии, в котором мы компенсируем все расходы, будет сделано именно тем 12 университетам, которые сегодня участвуют в открытии», - сказал Дмитрий Песков.

Работа университетских «Точек кипения» будет направлена на формирование образовательных траекторий студентов и преподавателей, чтобы они, используя как платформу Университета «20.35», так и ресурсы собственного вуза, за короткий срок могли овладеть необходимыми компетенциями. Предполагается, что в рамках сетевого взаимодействия с другими университетскими «Точками кипения» вузы будут обмениваться образовательным контентом. «Сегодня Университет «20.35» вместе с «Точками кипения» начинает внедрять сервисы, которые помогают прийти к новой модели управления. Прежде всего это диагностика способностей и знаний человека. И как можно, опираясь на эти знания, предсказать наилучшие варианты траектории его развития, как предложить ему мероприятия, которые станут максимально полезными прямо сейчас, как построить для него длинную траекторию развития, которая позволит реализовать разные технологические проекты», – рассказал генеральный директор Университета «20.35» Василий Третьяков.

Классическим форматом «Точек кипения» считаются городские «Точки». Первое пространство коллективной работы открылось в Москве в 2013 году. В 2016 году первая за пределами Москвы «Точка кипения» открылась в Санкт-Петербурге, затем в Иванове. Сегодня «Точки кипения» работают в 24 городах. Помимо университетских «Точек кипения», в 2019 году планируется запустить формат международных «Точек».

ИСТОЧНИК KP.RU