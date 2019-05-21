В парке аттракционов в тульском Заречье пострадала трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-21T14:20:24+03:00

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в Тульской области

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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту травмирования ребенка в парке аттракционов в тульском Заречье.

Как оказалось, 19 мая 2019 года трехлетняя девочка пострадала при скатывании с горки. Данная информация была публикована в соцсетях и заинтересовала следователей.

- Проводится опрос потерпевших, сотрудников и администрации парка аттракционов, изымается и исследуется документация, регламентирующая правила оказания услуг, а также правила безопасности детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Ребенку будет назначена судмедэкспертиза для установления характера, локализации повреждений, а также степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

Также в рамках проверки будет осмотрена и приобщена видеозапись о произошедшем, опубликованная в соцсетях.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU