В парке аттракционов в тульском Заречье пострадала трехлетняя девочка
В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту травмирования ребенка в парке аттракционов в тульском Заречье.
Как оказалось, 19 мая 2019 года трехлетняя девочка пострадала при скатывании с горки. Данная информация была публикована в соцсетях и заинтересовала следователей.
- Проводится опрос потерпевших, сотрудников и администрации парка аттракционов, изымается и исследуется документация, регламентирующая правила оказания услуг, а также правила безопасности детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
Ребенку будет назначена судмедэкспертиза для установления характера, локализации повреждений, а также степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью.
Также в рамках проверки будет осмотрена и приобщена видеозапись о произошедшем, опубликованная в соцсетях.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU