В Туле стартовала «Точка кипения»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-21T13:08:43+03:00

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21 мая в ТГПУ им. Л.Н. Толстого стартовала «Точка кипения» – расположенное на территории вуза пространство коллективной работы, объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти.

На площадке «Точки кипения» вузы могут экспериментировать с подходами к собственной учебной деятельности – вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. Основная цель этих изменений – рост качества человеческого капитала страны.

Приоритетными направлениями работы «Точки кипения» станут развитие кружкового движения, создание кадровой элиты для университета и региона, формирование цифрового следа человека, поиск новых инструментов в образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU