2019-05-21T12:57:59+03:00
Общество

На Казанской набережной в Туле выступит A'Studio

Туляков и гостей города ожидает много интересного в День МГИМО
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: astudio.ruФото: astudio.ru
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24 мая в Туле пройдет День МГИМО.

Туляков и гостей города ожидает много интересного:

15:00 - спортивная программа: гольф-тренажер, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут, кибер-футбол, аттракционы

18:00 - открытие праздника, ведущие - Зоя Бербер и Андрей Родной.

18:20 - выступление творческих коллективов МГИМО

19:00 - большой концерт

21:00 - выступление группы A'Studio; салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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