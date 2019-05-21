На Казанской набережной в Туле выступит A'Studio
Туляков и гостей города ожидает много интересного в День МГИМО
Фото: astudio.ru
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24 мая в Туле пройдет День МГИМО.
Туляков и гостей города ожидает много интересного:
15:00 - спортивная программа: гольф-тренажер, хоккейная зона, панна и текболл, стритбол, воркаут, кибер-футбол, аттракционы
18:00 - открытие праздника, ведущие - Зоя Бербер и Андрей Родной.
18:20 - выступление творческих коллективов МГИМО
19:00 - большой концерт
21:00 - выступление группы A'Studio; салют.
ИСТОЧНИК KP.RU