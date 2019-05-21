Тульские археологи нашли два разновременных построечных комплекса на городище Кетри
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Археологи музея "Куликово поле" продолжают изучение городища у деревни Кетри.
В ходе предварительных работ исследователи обнаружили мощный культурный слой, насыщенный фрагментами древнерусской керамики и вещевыми находками.
Были зафиксированы два разновременных построечных комплекса, соответствующие двум этапам существования памятника.
Первый комплекс середины - второй половины XI в., очевидно соответствует времени постройки городища; второй комплекс начала – первой половины XII в. – периоду наиболее активной жизни на территории памятника.
ИСТОЧНИК KP.RU