2019-05-21T12:41:29+03:00
Общество

Тульские археологи нашли два разновременных построечных комплекса на городище Кетри

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Археологи музея "Куликово поле" продолжают изучение городища у деревни Кетри.

В ходе предварительных работ исследователи обнаружили мощный культурный слой, насыщенный фрагментами древнерусской керамики и вещевыми находками.

Были зафиксированы два разновременных построечных комплекса, соответствующие двум этапам существования памятника.

Первый комплекс середины - второй половины XI в., очевидно соответствует времени постройки городища; второй комплекс начала – первой половины XII в. – периоду наиболее активной жизни на территории памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Туле 22 мая: разогреет до +27 градусов
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»: программа мероприятий
В Туле началась обрабокта территорий от борщевика
Тульские весипедисты привезли медали с «Гран-при Минска»
Пляжи Тульской области подготавливают к приему отдыхающих
Алексей Дюмин поздравил Министра обороны РФ Сергея Шойгу с днем рождения
Туляков приглашают пройти «Черепаший маршрут»
На участке улицы Каминского будет запрещена остановка
23 мая в Центральном переулке будет запрещена остановка и стоянка
В Тульской области увеличилось число коррупционных преступлений
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в режиме телемоста открылась «Точка кипения» – пространство коллективной работы представителей образования, науки, бизнеса и власти
В парке аттракционов в тульском Заречье пострадала трехлетняя девочка
В Туле стартовала «Точка кипения»
На улице в центре Тулы умер мужчина
На Казанской набережной в Туле выступит A'Studio
В Туле стартует фотоконкурс «Мы – семья!»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
Тульские полицейские продолжают выявлять мигрантов-нелегалов
В Туле заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневок
В сквере Тульского рабочего полка в Заречье высадят однолетники
Тульские спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по велоспорту на треке в командном спринте
С тульских кладбищ продолжают вывозить мусор
В Узловой «Хендай» сбил ребенка