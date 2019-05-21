В Туле стартует фотоконкурс «Мы – семья!»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-21T12:03:40+03:00

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В Туле стартует III региональный фотоконкурс «Мы – семья!». В нем могут принять участие семьи Тульской области независимо от стажа супружеской жизни и количества детей.

К участию в фотоконкурсе приглашаются как профессиональные фотографы, так и фотолюбители, проживающие на территории Тульской области.

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:

«Красота материнства» - снимки, раскрывающие состояние женщины-матери в период беременности, кормления ребенка; времяпрепровождение с ребенком);

«Сила отцовства» - снимки, отражающие роль отца в воспитании и развитии детей;

«Многодетность – много детства» - снимки многодетных семей, в том числе воспитывающих приемных детей, отражающие семейные увлечения, творчество, семейные традиции;

«Одна дорога на двоих» - снимки юбиляров семейной жизни, получивших известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности; снимки супругов, являющихся представителями одной профессии, семейных династий.

Фотографии семей-участников и заявку можно направить в министерство труда и социальной защиты Тульской области в период с 6 мая по 31 августа. От одной семьи-участника принимается не более одной фотографии в одной или нескольких номинациях, но не более двух номинаций.

Для единообразной оценки конкурсных работ определены следующие критерии:

точность соответствия заявленной номинации;

общее восприятие;

эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;

художественный уровень произведения;

оригинальность идеи и содержание работы;

технические качества: качество цифровой обработки.

Фотографии на конкурс принимаются в электронном виде в формате JPG или TIFF, разрешением 300 dpi.

Фотографии могут быть отклонены Комиссией от участия в следующих случаях:

фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса;

низкое художественное и техническое качество фотографий;

фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.

С 10 сентября по 29 ноября проводится открытое онлайн-голосование по определению лучших работ Представленных фотографий семей-участников), размещенных на официальном сайте министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Победителем открытого интернет-голосования становится участник, набравший наибольшее количество голосов в каждой номинации. Кроме того результаты фотоконкурса проводятся на основании решения членов Комиссии путем голосования каждого члена комиссии в рамках итогового заседания.

Все участники фотоконкурса награждаются дипломами за участие и полиграфической продукцией с логотипом фотоконкурса; победители и призеры также награждаются памятными призами и сладкими подарками.

Контактное лицо: Ситникова Елена Игоревна – главный советник отдела по вопросам семьи и демографической политике, организации оздоровления и отдыха детей департамента социальной политики министерства, тел. 8 (4872) 24-51-99; e-mail: Elena.Sitnikova@tularegion.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU