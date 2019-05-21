Тульские полицейские продолжают выявлять мигрантов-нелегалов

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-21T11:09:40+03:00

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В Тульской области полицейские ведут постоянную работу по выявлению нарушений миграционного законодательства.

За неделю, с 13 по 19 мая 2019 года, полицией было пресечено 169 таких деяний.

Среди них - 111 фактов нарушения правил въезда или режима пребывания в РФ, 19 случаев нарушения принимающей стороной правил пребывания в РФ, 21 факт незаконного осуществления иностранцами трудовой деятельности в РФ, 18 - незаконного привлечения к труду иностранного гражданина.

Мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграции продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU