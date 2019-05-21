В Туле заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневок

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-21T11:05:56+03:00

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В Туле заключен муниципальный контракт с ООО «ТулВодосток» на восстановление работоспособности ливневой канализации.

В рамках данного контракта в 2019 году будет выполнен ремонт и восстановление ливневок на 16 объектах:

пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской;

вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора;

пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовской плотины;

пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной;

пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;

пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;

пересечение ул. Мосина и ул. Советской;

на пр. Ленина в районе д. №86;

по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);

по ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1);

по ул. Плеханова от ул. Осташева;

по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово;

по ул. Транспортная в п. Южный мкрн. Скуратово;

по Московскому шоссе в районе д. №60;

по ул. Горская в д. Барсуки;

на ул. 4-ая Горельская.

Завершены работы на следующих объектах: пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева; пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной; пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской, вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора.

Продолжается ремонт по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена). Стартовали работы на ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1)

В настоящее время заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТандемСтрой» на выполнение работ по восстановлению работоспособности ливневой канализации по ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе) на сумму более 11, 5 млн рублей.

В период с 13 мая по 20 мая МКУ «Сервисный центр города Тулы» произведен ремонт 3 дождеприемных решеток и 7 смотровых колодцев.

ИСТОЧНИК KP.RU