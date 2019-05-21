В сквере Тульского рабочего полка в Заречье высадят однолетники

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-21T11:04:26+03:00

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В Туле в планах на сегодня, 21 мая, уборка смета и вывоз свалок. Смет уберут на подъездах к ДК «Косогорец», на Орловском шоссе в районе остановки «Подгорние дачи», на улице Заварной от улицы Литейной до улицы Луначарского и в Санаторном переулке на участке от улицы Санаторной до Одоевского шоссе. Продолжается ликвидация свалок в Привокзальном округе на 1-й Прокатной улице и в Зареченском округе на 18-проезде поселка Октябрьский.

Продолжается высадка клевера возле дома 2 по улице Вильямса, а также разнотравья на пересечении улицы Мосина и Павшинского моста. На улице Пролетарской в районе АЗС «Shell» начнут создавать ландшафт в природном стиле: высадят васильки, фацелии, крупноцветковый лен и аптечную ромашку. В сквере «Октябрьский» и на проспекте Ленина намечены уходные работы, стрижка живой изгороди. В сквере Тульского рабочего полка в Заречье специалисты ООО «Дизайн-Стиль» высадят однолетники: петунии, бархатцы и цинерарии. Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.

Окос газонов силами АО «Спецавтохозяйство» будет проведен на проспекте Ленина: на аллее фонтанов, в Пушкинском сквере, сквере Коммунаров, сквере напротив Тульского театра драмы. Также окос будет вестись на Веневском и Московском шоссе и в Студенческом сквере.

МКУ «Сервисный центр города Тулы» окосит газоны на улицах Пузакова, Л. Толстого, Кабакова, Революции, Баженова, на 18 проезде в Мясново, на станции Южной в районе разворотного кольца, в районе мемориала «Защитникам неба Отечества», на детских площадках на Косой горе и на территории зон отдыха на реке Воронка.

ИСТОЧНИК KP.RU