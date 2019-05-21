В Узловой «Хендай» сбил ребенка
В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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20 мая 2019 года, в 18:50 на улице Андреева города Узловая Тульской области произошло ДТП.
51-летний мужчина на автомобиле «Hyundai Accent» наехал на несовершеннолетнего пешехода - 10-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги.
В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU