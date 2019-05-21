В Узловой «Хендай» сбил ребенка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-21T10:36:58+03:00

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пострадал

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20 мая 2019 года, в 18:50 на улице Андреева города Узловая Тульской области произошло ДТП.

51-летний мужчина на автомобиле «Hyundai Accent» наехал на несовершеннолетнего пешехода - 10-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть дороги.

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU