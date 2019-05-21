2019-05-21T10:34:42+03:00
Происшествия

Под Тулой столкнулись два «ВАЗа»: пострадали четверо

Среди пострадавших - несовершеннолетний пассажир
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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20 мая 2019 года, в 17:15 на 81-ом километре автодороги «Тула-Белев» Одоевского района Тульской области произошло ДТП.

22-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21150», при развороте, столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ 21074», под управлением мужчины 42 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний - 17-летняя девушка. Она с различными телесными повреждениями была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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