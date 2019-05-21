2019-05-21T10:17:39+03:00
Общество

«Ростелеком» предложил тулякам целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

Поделиться:
Wink ТВ-онлайнWink ТВ-онлайн
Изменить размер текста:

В Центральной России стартовала акция «Wink ТВ-онлайн» от «Ростелекома» для абонентов «Домашнего Интернета» и «Мобильной связи». По её условиям, пользователи ряда тарифных предложений могут получить промокод, открывающий бесплатный онлайн-доступ на год к пакету «Легкий – Промо» из 101 телеканала. Для просмотра контента абонент может воспользоваться мобильным приложением Wink или порталом wink.rt.ru.

Участники акции получают весомые преимущества: простоту активации пакета, отсутствие ежемесячной платы за доступ к ТВ и бесплатный мобильный трафик для приложений услуги «Wink Интерактивное ТВ». По истечении 12 месяцев с момента активации подписка автоматически отключается.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Знаю по опыту, что после рабочего дня хочется просто отдохнуть, а не думать о качестве картинки, качать видео и тратить время на рекламу. Люди готовы платить за то, что выберут сами, поэтому смотрят интересующий контент онлайн через мобильные приложения или Smart TV. Пакет «Легкий – Промо» от «Ростелекома» отвечает основным запросам современного зрителя. Это 101 телеканал и богатый набор контента, который целый год можно смотреть бесплатно».

Цифровые и HD каналы пакета «Легкий – Промо» можно смотреть на пяти устройствах одновременно. Чтобы принять участие в акции «Wink ТВ-онлайн», нужно получить промокод в Личном кабинете пользователя, через USSD либо SMS команду, затем установить приложение Wink, зарегистрироваться или авторизоваться в нём, ввести промокод в разделе «Настройки» и перезапустить приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
Тульские полицейские продолжают выявлять мигрантов-нелегалов
В Туле заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневок
В сквере Тульского рабочего полка в Заречье высадят однолетники
Тульские спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по велоспорту на треке в командном спринте
С тульских кладбищ продолжают вывозить мусор
В Узловой «Хендай» сбил ребенка
Под Тулой столкнулись два «ВАЗа»: пострадали четверо
Алексей Дюмин поручил найти бригады для проведения ремонта кровель двух домов в мкр. Северный Венева и одного дома в п. Колосово Алексинского района
Александр Лапин презентовал свой роман в Крыму
За сутки в Туле произошло 22 ДТП
Двое жителей Тульской области попались на краже алкоголя
В Советске прошла акция «Здоровый город!»
В московском метро планируют брендировать станцию «Тульская»
Где 21 мая в Туле не будет воды
Тульские спасатели приняли участие в легкоатлетическом кроссе
Погода в Туле 21 мая: ветер и +25
В Рогожинском парке заиграла музыка
День города Новомосковска-2019: программа мероприятий
На Одоевском путепроводе и улице Пржевальского заменят асфальт
Заработал новый номер «горячей линии» минздрава Тульской области
В подъезде дома на улице Первомайской в Туле поселилась ондатра
В Туле заменят покрытие на тротуарах по 25 адресам
На улице Октябрьской и Московском шоссе в Туле нанесли дорожную разметку
"Спартак" приобретет Левашова из тульского "Арсенала" за 1 миллион евро
В Туле пройдет фестиваль семейного волейбола