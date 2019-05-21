2019-05-21T10:28:19+03:00
Общество

Александр Лапин презентовал свой роман в Крыму

Жители Симферополя встретились с автором романа "Крымский мост"
Юлия КУДЫМОВА
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Выход в свет романа "Крымский мост" совпал с пятой годовщиной присоединения Крыма к России. Больше года полуостров связан со страной мостом из бетона и металла. Это – материальные связи. Но есть духовные, исторические узы - об этом новый роман известного писателя. Жанр романа критики определяют как историко-политический триллер. Его фактура романа – плод серьезной изыскательной деятельности автора.

В поисках истин

Интересно не только развитие отношений главного героя с миром, но и трансформация его собственной личности. В начале романа он преуспевающий бизнесмен, проходит через духовные испытания, чтобы стать другим человеком, поменять фамилию Мировой на Миров. Корни изменений – в личности самого героя.

Вместе с героем романа читатель перелистает самые трагические страницы истории русского ХХ века, отправится странствовать по миру в поисках истин, на которых с незапамятных времен стоит человеческая жизнь.

Реальные герои

После выхода романа в свет Александр Лапин отправился на полуостров. Как и герой его книги, автор совершил путешествие во времени, пространстве и самом себе, погрузился в воссозданные им декорации, прошел дорогой своего персонажа мимо памятников, знаковых зданий и кафе. После этого писатель встретился с героями реальными - жителями Симферополя, своими читателями - участниками тех событий, которые он описал в книге.

- Роман написан по живому. Как на самом деле происходила война 1812-го? Все мы знаем о ней по книге «Война и мир». Мне бы хотелось, чтобы история крымских событий в умах и душах людей была памятна по моему роману. Что двигало людьми? Народ в тот момент испугался. Чиновники и бизнесмены - за свое положение, за имущество. А обычные люди - за собственную жизнь. Но как говорится, чем больше солдаты бояться, тем крепче будут стоять, - рассказал писатель.

Притча о камне

Также в ходе поездки Александр Алексеевич выступил на одном из крымских телевизионных каналов. Во время передачи у него поинтересовались, что он вкладывал в эпизод с китайской притчей о камешке. В той истории камень попадает под колесницу императора: повозка сломалась, властитель упал, битва была проиграна и история пошла другим путем.

- Крым - тоже такой маленький камешек, о который споткнулась колесница глобализации. И история, с одной стороны, России, а с другой - мировая, изменила направление. Мы с вами обнаружили, что у нас есть собственные интересы, что они не сходятся с желаниями партнеров. И, в конечном итоге, - совсем разошлись, - объясняет писатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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