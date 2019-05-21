Тульские спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по велоспорту на треке в командном спринте

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-21T10:14:48+03:00

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20 мая на тульском велотреке стартовало Первенство России, Всероссийские и Региональные соревнования по велоспорту среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет.

В состязаниях участвуют 340 спортсменов из 17 различных регионов страны. В первый день Первенства России спортсмены разыграли медали в командном спринте.

Золотую медаль у юношей в этом виде программы завоевали гонщики из Москвы, серебро - у тульских гонщиков Кондрашина Егора, Зобова Даниила и Киселя Григория, бронзовая медаль – также у туляков Чувинова Дмитрия, Меденца Богдана и Петухова Дениса. У девушек победили москвички, тульская пара Елизавета Кречкина и Евгения Миронова завоевали серебряную медаль.

В рамках Региональных соревнований состоялся скретч. Тулячка Мария Ермолова заняла 2 место в этом виде программы, Дятлова Мария - на 5 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU