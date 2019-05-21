За сутки в Туле произошло 22 ДТП

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-21T10:12:23+03:00

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За минувшие сутки в Туле пожаров не зафиксировано, произошло 22 ДТП, в которых пострадало пять человек, погибших нет.

Служба спасения выезжала на вызовы 10 раз.

В ЕДДС города Тулы поступило 842 обращения граждан. По газоснабжению аварийных отключений не было, по водоснабжению – 2 аварийных отключения.

Было зафиксировано одно отключение электроснабжения. В результате повреждения кабеля была нарушена подача электроэнергии 1278 МКД, 5 детских садов, 3 школ поселка Косая Гора. Все неполадки были оперативно устранены специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU