За сутки в Туле произошло 22 ДТП
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За минувшие сутки в Туле пожаров не зафиксировано, произошло 22 ДТП, в которых пострадало пять человек, погибших нет.
Служба спасения выезжала на вызовы 10 раз.
В ЕДДС города Тулы поступило 842 обращения граждан. По газоснабжению аварийных отключений не было, по водоснабжению – 2 аварийных отключения.
Было зафиксировано одно отключение электроснабжения. В результате повреждения кабеля была нарушена подача электроэнергии 1278 МКД, 5 детских садов, 3 школ поселка Косая Гора. Все неполадки были оперативно устранены специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU