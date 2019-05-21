Алексей Дюмин поручил найти бригады для проведения ремонта кровель двух домов в мкр. Северный Венева и одного дома в п. Колосово Алексинского района

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-21T10:08:30+03:00

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Регулярно в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина поступают обращения о состоянии кровель в многоквартирных домах.

Большая часть из них касается текущего ремонта и отрабатывается органами местного самоуправления и государственной жилищной инспекцией. Летом будет проведена основная часть работ. Остальные дома будут отремонтированы за средства на спецсчетах, а также за счет экономии по программе капремонта. Проблемными остаются два дома в мкр. Северный Венева и один дом в п. Колосово Алексинского района.

Алексей Дюмин поручил министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко и своему помощнику Сергею Лигаю срочно искать бригады, которые выполнят ремонт кровель в этих домах. По словам главы региона, средства на ремонт будут найдены.

Напомним, ранее губернатор поручил главам муниципалитетов обследовать аварийный жилищный фонд, который находится в критическом состоянии, для оперативного принятия решений по таким домам.

ИСТОЧНИК KP.RU