2019-05-21T10:02:10+03:00
Происшествия

Двое жителей Тульской области попались на краже алкоголя

В полиции выясняются все детали произошедшего в Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции в Дубенском районе Тульской области поймали подозреваемых в краже из магазина.

Как выяснилось, злоумышленники залезли через окно в помещение неохраняемой торговой точки, когда та была закрыта, и унесли сигареты, продукты питания и алкоголь. Ущерб составил 7 700 рублей.

Приняв во внимание, какие именно товары похитили злоумышленники, полицейские предположили, что к краже могут быть причастны проживающие рядом с магазином. Так и оказалось.

Двое местных жителей признались в содеянном. Сейчас в отделении полиции «Дубенское» выясняются все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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