Двое жителей Тульской области попались на краже алкоголя
В полиции выясняются все детали произошедшего в Тульской области
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Сотрудники полиции в Дубенском районе Тульской области поймали подозреваемых в краже из магазина.
Как выяснилось, злоумышленники залезли через окно в помещение неохраняемой торговой точки, когда та была закрыта, и унесли сигареты, продукты питания и алкоголь. Ущерб составил 7 700 рублей.
Приняв во внимание, какие именно товары похитили злоумышленники, полицейские предположили, что к краже могут быть причастны проживающие рядом с магазином. Так и оказалось.
Двое местных жителей признались в содеянном. Сейчас в отделении полиции «Дубенское» выясняются все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU