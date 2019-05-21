В Советске прошла акция «Здоровый город!»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-21T09:54:15+03:00

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Прием пациентов в рамках акции «Здоровый город!» в Советске вели врачи 11 специалистов Щекинской районной больницы - кардиолог, невролог, онколог, уролог, гинеколог, эндокринолог, дерматолог и другие.

При необходимости можно было пройти осмотр полости рта и кожных покровов на выявление видимых локаций новообразований, УЗИ-диагностику органов брюшной полости и щитовидной железы, сдать анализ крови на онкомаркеры, гормоны щитовидной железы, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, пройти флюорографическое и маммографическое обследования.

Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение», предусматривает, что ежегодными профилактическими осмотрами медики охватят 70% жителей области. Это, в конечном счете, позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями.

При этом, врачи отмечают, что необходимо и встречное движение - тулякам стоит внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать профилактические визиты к врачу.

В акции "Здоровый город!" приняло участие 286 человек. По результатам обследований и консультаций врачи впервые выявили патологию у 59 человек, в том числе, у 11 человек – подозрение на онкологические заболевания.

Следующую акцию врачи Щекинской районной больницы проведут 1 июня, в Крапивне. Она будет посвящена здоровью подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU