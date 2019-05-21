В московском метро планируют брендировать станцию «Тульская»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-21T09:46:50+03:00

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Большинство туристов в Туле - семейные пары в возрасте от 25 до 35 лет из Москвы и Московской области. Они приезжают на 2-3 дня на автомобиле.

В связи с этим, комитет Тульской области по развитию туризма ведет активную работу по продвижению туристических возможностей региона в столице.

С июня на 50 информационных щитах не только на улице Большой Тульской, но и в южном направлении в Москве по Варшавскому шоссе разместят информацию о летнем туристическом сезоне.

В Московском метрополитене планируется брендировать станцию метро «Тульская».

Кроме того, совместно с руководством ТДК «Тульский» комитет работает над брендированием внутренней и фасадной частей здания, а также паркового сквера с тульской символикой.

ИСТОЧНИК KP.RU