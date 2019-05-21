В московском метро планируют брендировать станцию «Тульская»
Большинство туристов в Туле - семейные пары в возрасте от 25 до 35 лет из Москвы и Московской области. Они приезжают на 2-3 дня на автомобиле.
В связи с этим, комитет Тульской области по развитию туризма ведет активную работу по продвижению туристических возможностей региона в столице.
С июня на 50 информационных щитах не только на улице Большой Тульской, но и в южном направлении в Москве по Варшавскому шоссе разместят информацию о летнем туристическом сезоне.
В Московском метрополитене планируется брендировать станцию метро «Тульская».
Кроме того, совместно с руководством ТДК «Тульский» комитет работает над брендированием внутренней и фасадной частей здания, а также паркового сквера с тульской символикой.
ИСТОЧНИК KP.RU