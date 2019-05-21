2019-05-21T09:30:19+03:00
Общество

Где 21 мая в Туле не будет воды

Виктория ЯКУШИНА
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21 мая 2019 года, с 9:30 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Белкина д.д. 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8б,

ул. Мира д.д. 14, 16,

ул. Болдина д.д. 91, 95а (кот.), 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 109, 107, 100,

ул. Мира д.11 (больница и котельная),

ул. Макаренко д.2.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

п. К. Гора, ул.Горького д.д. 14,16,18,20, ул.Гагарина д.д. 9, 11, 13, 13а

По завершении работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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