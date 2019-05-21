2019-05-21T09:15:36+03:00
Общество

Тульские спасатели приняли участие в легкоатлетическом кроссе

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

В рамках Спартакиады ГУ МЧС России по Тульской области 6 мая на стадионе пожарных и спасателей сотрудники регионального чрезвычайного ведомства приняли участие в легкоатлетическом кроссе на дистанцию 5000 метров, посвященном 370 годовщине со дня образования пожарной охраны России.

По итогам соревнований в 1 группе 1 место занял спортивный коллектив пожарно-спасательного гарнизона города Тулы, 2 место Алексинский пожарно-спасательный гарнизон, 3 место у Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона; во 2 группе 1 место у Киреевского пожарно-спасательного гарнизона, 2 место у коллектива Донского пожарно-спасательного гарнизона, 3 место у специализированной пожарно-спасательной части; в 3 группе 1 место занял спортивный коллектив Тепло-Огаревского пожарно-спасательного гарнизона, 2 место у Куркинского пожарно-спасательного гарнизона и 3 место занял Заокский пожарно-спасательный гарнизон.

Такого рода состязания проводятся для привлечения всех категорий сотрудников и работников ФПС Тульской области к регулярным занятиям спортом, популяризации здорового образа жизни и способствуют эффективному решению задач по повышению профессиональной подготовленности спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе«Клиент-Банк»
Тульские полицейские продолжают выявлять мигрантов-нелегалов
В Туле заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневок
В сквере Тульского рабочего полка в Заречье высадят однолетники
Тульские спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по велоспорту на треке в командном спринте
С тульских кладбищ продолжают вывозить мусор
В Узловой «Хендай» сбил ребенка
Под Тулой столкнулись два «ВАЗа»: пострадали четверо
Алексей Дюмин поручил найти бригады для проведения ремонта кровель двух домов в мкр. Северный Венева и одного дома в п. Колосово Алексинского района
«Ростелеком» предложил тулякам целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»
Александр Лапин презентовал свой роман в Крыму
За сутки в Туле произошло 22 ДТП
Двое жителей Тульской области попались на краже алкоголя
В Советске прошла акция «Здоровый город!»
В московском метро планируют брендировать станцию «Тульская»
Где 21 мая в Туле не будет воды
Погода в Туле 21 мая: ветер и +25
В Рогожинском парке заиграла музыка
День города Новомосковска-2019: программа мероприятий
На Одоевском путепроводе и улице Пржевальского заменят асфальт
Заработал новый номер «горячей линии» минздрава Тульской области
В подъезде дома на улице Первомайской в Туле поселилась ондатра
В Туле заменят покрытие на тротуарах по 25 адресам
На улице Октябрьской и Московском шоссе в Туле нанесли дорожную разметку
"Спартак" приобретет Левашова из тульского "Арсенала" за 1 миллион евро
В Туле пройдет фестиваль семейного волейбола