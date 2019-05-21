Тульские спасатели приняли участие в легкоатлетическом кроссе

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-21T09:15:36+03:00

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В рамках Спартакиады ГУ МЧС России по Тульской области 6 мая на стадионе пожарных и спасателей сотрудники регионального чрезвычайного ведомства приняли участие в легкоатлетическом кроссе на дистанцию 5000 метров, посвященном 370 годовщине со дня образования пожарной охраны России.

По итогам соревнований в 1 группе 1 место занял спортивный коллектив пожарно-спасательного гарнизона города Тулы, 2 место Алексинский пожарно-спасательный гарнизон, 3 место у Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона; во 2 группе 1 место у Киреевского пожарно-спасательного гарнизона, 2 место у коллектива Донского пожарно-спасательного гарнизона, 3 место у специализированной пожарно-спасательной части; в 3 группе 1 место занял спортивный коллектив Тепло-Огаревского пожарно-спасательного гарнизона, 2 место у Куркинского пожарно-спасательного гарнизона и 3 место занял Заокский пожарно-спасательный гарнизон.

Такого рода состязания проводятся для привлечения всех категорий сотрудников и работников ФПС Тульской области к регулярным занятиям спортом, популяризации здорового образа жизни и способствуют эффективному решению задач по повышению профессиональной подготовленности спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU