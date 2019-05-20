День города Новомосковска-2019: программа мероприятий
Фото: архив "КП"
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25 мая 2019 года жители Новомосковска отпразднуют день рождения своего города. Жителей и гостей города ожидают культурно-массовые мероприятия.
С 12 часов в парке стартует работа ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества "Аллея мастеров", а также мастер-классы. На сцене состоится выступление коллективов художественной самодеятельности.
В 20 часов на городском стадионе пройдет концерт творческих коллективов.
Завершится торжество праздничным фейерверком.
Программа мероприятий
ИСТОЧНИК KP.RU