В Рогожинском парке заиграла музыка

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-20T17:07:36+03:00

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Напомним, 20 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в субботнике в Рогожинском парке, где туляки поделились с ним своими идеями по благоустройству места отдыха.

В результате, в парке установили столы для настолько тенниса и беседка, где жители могут играть в шахматы и шашки, обустроили музыкальное оформление - в зоне детских и спортивных площадок заиграла музыка.

Все работы в парке были проведены за счет внебюджетных средств.

Планируется также благоустроить участок со стороны ул. Водоохранной: провести анализ зеленого массива и удалить сухие деревья, установить ограждение. Кроме того, планируется за два года (в два этапа) провести очистку пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU