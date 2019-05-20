В Рогожинском парке заиграла музыка
Напомним, 20 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в субботнике в Рогожинском парке, где туляки поделились с ним своими идеями по благоустройству места отдыха.
В результате, в парке установили столы для настолько тенниса и беседка, где жители могут играть в шахматы и шашки, обустроили музыкальное оформление - в зоне детских и спортивных площадок заиграла музыка.
Все работы в парке были проведены за счет внебюджетных средств.
Планируется также благоустроить участок со стороны ул. Водоохранной: провести анализ зеленого массива и удалить сухие деревья, установить ограждение. Кроме того, планируется за два года (в два этапа) провести очистку пруда.
ИСТОЧНИК KP.RU