На Одоевском путепроводе и улице Пржевальского заменят асфальт
На Одоевском путепроводе и улице Пржевальского в Туле заменят асфальт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
С ООО «ДСК-108» заключен муниципальный контракт на сумму 534 млн рублей.
Уже полностью проведены работы по фрезерованию на Одоевском путепроводе, а также произведено фрезерование 6 000 кв. м. по ул. Пржевальского.
В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт проведут на следующих участках:
- ул. Судейского;
- ул. Речная (от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд);
- ул. 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);
- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
- ул. Пролетарская;
- ул. Пржевальского;
- ул. Д. Гумилевской (от моста через Упу до ул. Новотульской);
- Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);
- ул. Оборонная;
- дорожное покрытие межрельсового пространства по ул. Оборонной;
- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);
- Одоевское шоссе;
- ул. Новотульская (от ул. Доктора Гумилевской до ул. Пржевальского);
- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);
- ул. Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко);
- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д.11);
- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова).
На всех объектах, где пройдет ремонт, установлены информационные таблички.
ИСТОЧНИК KP.RU