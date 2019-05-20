На Одоевском путепроводе и улице Пржевальского заменят асфальт

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-20T17:01:58+03:00

Замена будет произведена по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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На Одоевском путепроводе и улице Пржевальского в Туле заменят асфальт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С ООО «ДСК-108» заключен муниципальный контракт на сумму 534 млн рублей.

Уже полностью проведены работы по фрезерованию на Одоевском путепроводе, а также произведено фрезерование 6 000 кв. м. по ул. Пржевальского.

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт проведут на следующих участках:

- ул. Судейского;

- ул. Речная (от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд);

- ул. 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);

- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Пролетарская;

- ул. Пржевальского;

- ул. Д. Гумилевской (от моста через Упу до ул. Новотульской);

- Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);

- ул. Оборонная;

- дорожное покрытие межрельсового пространства по ул. Оборонной;

- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);

- Одоевское шоссе;

- ул. Новотульская (от ул. Доктора Гумилевской до ул. Пржевальского);

- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);

- ул. Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко);

- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, д.11);

- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова).

На всех объектах, где пройдет ремонт, установлены информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU