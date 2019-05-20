Заработал новый номер «горячей линии» минздрава Тульской области

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-20T16:51:09+03:00

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В министерстве здравоохранения Тульской области изменился номер телефона «горячей линии»: 8-800-44-44-003.

Время работы «горячей линии» осталось прежним: понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.

Предыдущий номер «горячей линии», 8-903-036-02-18, будет работать до 1 июля 2019 года.

Позвонив по телефону 8-800-44-44-003, граждане могут получить информацию по вопросам здравоохранения и оказанию медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU