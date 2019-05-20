В подъезде дома на улице Первомайской в Туле поселилась ондатра
Жители дома опасаются ловить новую соседку
Фото: соцсети
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Жители многоэтажки №34 на улице Первомайской в Туле обнаружили в подъезде ондатру. Об это туляки сообщили в соцсети.
Животное размесилось на подоконнике, среди горшков с цветами, и уходить, по всей видимости, не собирается.
Откуда ондатра взялась в подъезде - неизвестно. Людей она не боится, не прячется и не убегает.
Жители дома опасаются ловить новую соседку - вдруг заразная.
- Пробовали ее палкой как-то сдвинуть с места, ложится на спину и лапы кверху делает, - пишет один из туляков.
Неравнодушные уже обращались в городские службы по работе с бездомными животными. Результата это не дало.
ИСТОЧНИК KP.RU