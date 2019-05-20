В Туле заменят покрытие на тротуарах по 25 адресам

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-20T16:11:16+03:00

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В Туле на тротуарах по 25 адресам заменят покрытие. Готовится аукционная документация на выполнение работ.

Ремонту подлежат следующие объекты:

- ул. Шевченко (от д.33 до д.81/1);

- Гарнизонный проезд от д. 8а до д 2в;

- ул. Путейская;

- ул.Чмутова (от д. 36 до ул. 2-й Клинской проезд);

- 18-й проезд Мясново (вдоль д.94, д.104);

- 4-й проезд Мясново (вдоль д.60);

- ул. Арсенальная (от ул.Комсомольская до ул. Курковая);

- ул. Перекопская (от ул. Демьянова до ул. Кауля), четная сторона;

- между остановочными пунктами «Поворот» и «пос. Басово Прудный» в пос. Басово-Прудный;

- Щегловская засека (от ост. ДК ВОС до Новомоедвенского проезда, четная сторона);

- Соловьиный проезд (от ул. Генерала Маргелова до МБОУ ЦО №58);

- ул. Кауля (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева);

- проспект Ленина (от Пушкинской до Каминского);

- Ряжский переулок (от ул. Арсенальной до входа на территорию лицея №2);

- ул. Ствольная (от ул. Пузакова до М.Горького);

- ул. Герцена от ул. Пузакова до М.Горького;

- ул. Волкова от ул. Металлургов до ул. Кутузова;

- ул. Чаплыгина;

- ул. М. Мазая от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара вдоль д. 13 по ул. М. Мазая ;

- участок от д.22а по ул. Ю.Фучика (детский сад № 6);

- участок проезда вдоль территории центра образования №37 (д.№ 5а по ул. Новомосковской) и центра образования №19 (д. 9к4 по ул. Кауля) до д. 5 к.2 по ул. Кауля;

- ул. Ленина (от ул. М.Горького до ул. Маяковского) в пос. Менделевский;

- Московское шоссе (от д. 43 до д. 53 по Московскому шоссе (нечетная сторона) и от д. 78 по Московскому шоссе до д. 30 по ул. Горельской (четная сторона);

- Денисовский переулок;

- ул. Бр. Жабровых (от ул. Ленина до д.6а по ул. Бр. Жабровых).

Кроме того, заключен муниципальный контракт по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров. В рамках данного контракта будет восстановлено более 4 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы выполняются по объектам, выявленным главными управлениями по территориальным округам.

Уже завершены работы по адресам: пр-т Ленина (участок от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской по нечетной стороне), Красноармейский пр-т/ Ф. Смирнова, ул. Революции/ул. Советская, ул. Лейтейзена/ Красноармейский пр-т, ул. Болдина (в районе д. 50), остановка «Южный»в п. Скуратово, пр-т Ленина (в районе д. 53 и здания Прокуратуры Тульской области).

ИСТОЧНИК KP.RU