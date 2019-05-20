В Туле заменят покрытие на тротуарах по 25 адресам
В Туле на тротуарах по 25 адресам заменят покрытие. Готовится аукционная документация на выполнение работ.
Ремонту подлежат следующие объекты:
- ул. Шевченко (от д.33 до д.81/1);
- Гарнизонный проезд от д. 8а до д 2в;
- ул. Путейская;
- ул.Чмутова (от д. 36 до ул. 2-й Клинской проезд);
- 18-й проезд Мясново (вдоль д.94, д.104);
- 4-й проезд Мясново (вдоль д.60);
- ул. Арсенальная (от ул.Комсомольская до ул. Курковая);
- ул. Перекопская (от ул. Демьянова до ул. Кауля), четная сторона;
- между остановочными пунктами «Поворот» и «пос. Басово Прудный» в пос. Басово-Прудный;
- Щегловская засека (от ост. ДК ВОС до Новомоедвенского проезда, четная сторона);
- Соловьиный проезд (от ул. Генерала Маргелова до МБОУ ЦО №58);
- ул. Кауля (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева);
- проспект Ленина (от Пушкинской до Каминского);
- Ряжский переулок (от ул. Арсенальной до входа на территорию лицея №2);
- ул. Ствольная (от ул. Пузакова до М.Горького);
- ул. Герцена от ул. Пузакова до М.Горького;
- ул. Волкова от ул. Металлургов до ул. Кутузова;
- ул. Чаплыгина;
- ул. М. Мазая от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара вдоль д. 13 по ул. М. Мазая ;
- участок от д.22а по ул. Ю.Фучика (детский сад № 6);
- участок проезда вдоль территории центра образования №37 (д.№ 5а по ул. Новомосковской) и центра образования №19 (д. 9к4 по ул. Кауля) до д. 5 к.2 по ул. Кауля;
- ул. Ленина (от ул. М.Горького до ул. Маяковского) в пос. Менделевский;
- Московское шоссе (от д. 43 до д. 53 по Московскому шоссе (нечетная сторона) и от д. 78 по Московскому шоссе до д. 30 по ул. Горельской (четная сторона);
- Денисовский переулок;
- ул. Бр. Жабровых (от ул. Ленина до д.6а по ул. Бр. Жабровых).
Кроме того, заключен муниципальный контракт по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров. В рамках данного контракта будет восстановлено более 4 тысяч квадратных метров тротуаров. Работы выполняются по объектам, выявленным главными управлениями по территориальным округам.
Уже завершены работы по адресам: пр-т Ленина (участок от ул. Л. Толстого до ул. Гоголевской по нечетной стороне), Красноармейский пр-т/ Ф. Смирнова, ул. Революции/ул. Советская, ул. Лейтейзена/ Красноармейский пр-т, ул. Болдина (в районе д. 50), остановка «Южный»в п. Скуратово, пр-т Ленина (в районе д. 53 и здания Прокуратуры Тульской области).
ИСТОЧНИК KP.RU