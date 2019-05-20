На улице Октябрьской и Московском шоссе в Туле нанесли дорожную разметку

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-20T15:39:42+03:00

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На прошлой неделе в Туле были выполнены работы по нанесению горизонтальной продольной разметки в объеме 4400 кв.м термопластиком, горизонтальной поперечной дорожной разметки в объеме 4534 кв.м холодным пластиком, 1260 кв.м краской.

Разметку нанесли на ул. Октябрьской, Московском шоссе, ул. Н. Руднева.

В рамках гарантийных обязательств работы по восстановлению дорожной разметки выполнены в полном объеме ООО «Дорожник», ООО «Дортехразметка».

Работы по гарантийному восстановлению разметки продолжаются ООО «Стройэкспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU