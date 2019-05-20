В Туле пройдет фестиваль семейного волейбола
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В Туле пройдет фестиваль семейного волейбола, посвященный Всемирному дню без табака.
Соревнования пройдут 25 мая в ЦПКиО им. П.П. Белоусова (на площадке спортивного комплекса «Динамо»). Игры пройдут по официальным «Правилам пляжного волейбола ВФВ 2018 — 2020» на площадке размером 8х8.
К участию приглашаются все желающие. Команда должна состоять из двух родственников. Замены по ходу игры не допускаются.
Сбор участников - в 9:30, начало игр - в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU