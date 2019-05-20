ЕГЭ-2019 в Туле планирует сдать 2941 выпускник

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-20T15:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная итоговая аттестация (ГИА) будет проводиться в трех формах:

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – 4796 обучающихся;

- в форме единого государственного экзамена – 2941 выпускник (в том числе 288 выпускников прошлых лет);

- в форме государственного выпускного экзамена – 43 человека с ограниченными возможностями здоровья.

В Туле организованы 16 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций и 4 пункта по месту проживания обучающихся.

Для проведения ОГЭ организованы 23 пункта на базе образовательных организаций и 6 пунктов по месту проживания обучающихся.

Все помещения оборудованы необходимой техникой, программным обеспечением, средствами защиты информации и т.д. Выделены специальные помещения для СМИ.

В порядке проведения ГИА есть изменения:

1. В перечень предметов по выбору введен китайский язык.

2. Для сдачи ЕГЭ можно выбрать только один из уровней математики (базовый или профильный).

3. Для получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» выпускникам 11-х классов по обязательным предметам ЕГЭ необходимо получить не менее 70 баллов.

4. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья могут быть предоставлены особые условия при прохождении ГИА.

Отметим, что обязательными предметами для получения аттестата о среднем общем образовании являются русский язык и математика (базовый или профильный уровни).

Русский язык в форме ЕГЭ планирует сдавать 2771 выпускник, математику (базовый уровень) – 1148 человек, профильный уровень – 1559 выпускников.

Также, как и в прошлые годы, лидирующие позиции из предметов по выбору занимает обществознание, часто выпускники выбирают физику, историю, биологию.

Государственная итоговая аттестация проводится в три этапа: досрочный, основной и дополнительный периоды. Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ только в досрочный период и в резервные сроки основного периода.

Обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации в 11 классе является положительный результат итогового сочинения или изложения. В 2018-2019 гг. проведены три этапа итогового сочинения. Все участники получили «зачет».

Для эффективного взаимодействия управления образования, родителей и выпускников организована работа горячей линии по вопросам проведения итоговой аттестации:

- федеральная горячая линия (Рособрнадзор): 8 (495) 984-89-19;

- региональная горячая линия (министерство образования Тульской области): 8 (4872) 22-40-41;

- муниципальная горячая линия (управление образования администрации города Тулы): 8 (4872) 52-98-02.

ИСТОЧНИК KP.RU