В Туле ряд дорог отремонтируют щебнем

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-20T14:06:52+03:00

На выполнение работ заключен муниципальный контракт с ООО «ТехСтройАльянс» на сумму 60 млн рублей

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В настоящее время работы по ощебенению в Туле произведены в районе Городского кладбища № 4, по ул. Сызранской, НПЦ Биотехнологии «Фитогенетика».

Подготовлены под щебенение следующие объекты: ул. Болотникова, ул. Поленова. Дополнительно направлена заявка в подрядную организацию на проведение работ на 10 объектах: дороги в деревне Руднево, с. Дорофеево, от трассы до д. Георгиевской (и по деревне), 11-й Октябрьский проезд (от д. 21 до д. 40), 29-й Октябрьский проезд (от ул. Карпова до ул. 25-й проезд), д. Ивановка (старая часть, ул. Новая), пос. Победа (ул. Мичурина, ул. Кирпичная), ул. Леваневского.

Также в настоящее время ведется заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям на сумму 16 млн рублей рублей с единственным участником аукциона – ООО «Регионстрой»:

- западнее д. Алешня;

- севернее п. Октябрьский;

- юго-западнее д. Тёплое (Шатск);

- юго-западнее д. Маслово.

ИСТОЧНИК KP.RU