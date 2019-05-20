В Туле ряд дорог отремонтируют щебнем
В настоящее время работы по ощебенению в Туле произведены в районе Городского кладбища № 4, по ул. Сызранской, НПЦ Биотехнологии «Фитогенетика».
Подготовлены под щебенение следующие объекты: ул. Болотникова, ул. Поленова. Дополнительно направлена заявка в подрядную организацию на проведение работ на 10 объектах: дороги в деревне Руднево, с. Дорофеево, от трассы до д. Георгиевской (и по деревне), 11-й Октябрьский проезд (от д. 21 до д. 40), 29-й Октябрьский проезд (от ул. Карпова до ул. 25-й проезд), д. Ивановка (старая часть, ул. Новая), пос. Победа (ул. Мичурина, ул. Кирпичная), ул. Леваневского.
Также в настоящее время ведется заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям на сумму 16 млн рублей рублей с единственным участником аукциона – ООО «Регионстрой»:
- западнее д. Алешня;
- севернее п. Октябрьский;
- юго-западнее д. Тёплое (Шатск);
- юго-западнее д. Маслово.
ИСТОЧНИК KP.RU