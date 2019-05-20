За неделю сотрудники ГИБДД проверили почти 2 000 автобусов
За различные нарушения составлено 327 административных протоколов
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Продолжаются мероприятия сотрудников Госавтоинспекции по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок.
Напомним, начальником УМВД России по Тульской области Сергеем Галкиным этому направлению деятельности полиции уделяется особое внимание.
За минувшую неделю сотрудники ГИБДД проверили почти 2 тысячи автобусов, занятых в сфере пассажироперевозок. За различные нарушения составлено 327 административных материалов в отношении водителей транспортных средств.
Работа, направленная на стабилизацию обстановки на пассажирском автотранспорте, ведется постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU