В Туле водитель "Рено" влетел в бетонную плиту и металлическую ограду
Пострадали двое
Фото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:
19 мая в 03:55 в деревне Вечерняя Заря городского округа города Тула произошло ДТП.
20-летний молодой человек, без водительских прав, на автомобилем «Renault Grant» не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и протаранил бетонную плиту и металлическую ограду.
В результате ДТП в Туле пострадали: водитель автомобиля «Renault» и его несовершеннолетний пассажир - юноша 17 лет. Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU