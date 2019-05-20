В Туле водитель "Рено" влетел в бетонную плиту и металлическую ограду

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-20T12:47:06+03:00

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19 мая в 03:55 в деревне Вечерняя Заря городского округа города Тула произошло ДТП.

20-летний молодой человек, без водительских прав, на автомобилем «Renault Grant» не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и протаранил бетонную плиту и металлическую ограду.

В результате ДТП в Туле пострадали: водитель автомобиля «Renault» и его несовершеннолетний пассажир - юноша 17 лет. Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU