Под Тулой "Киа Рио" протаранила "Газель" и слетела в кювет
В результате ДТП в Тульской области пострадали пассажиры легковушки
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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19 мая 2019 года, в 21:50 на 35-ом километре автодороги «Тула-Белев» Дубенского района Тульской области произошло ДТП.
30-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio», при обгоне, столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3302», под управлением мужчины 45 лет.
После столкновения «Kia» слетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП в Тульской области пострадали пассажиры автомобиля «Kia»: девушка 27 лет и несовершеннолетний ребенок - мальчик 9 лет. Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU