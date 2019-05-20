Под Тулой "Киа Рио" протаранила "Газель" и слетела в кювет

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-20T12:44:19+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадали пассажиры легковушки

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19 мая 2019 года, в 21:50 на 35-ом километре автодороги «Тула-Белев» Дубенского района Тульской области произошло ДТП.

30-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio», при обгоне, столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3302», под управлением мужчины 45 лет.

После столкновения «Kia» слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадали пассажиры автомобиля «Kia»: девушка 27 лет и несовершеннолетний ребенок - мальчик 9 лет. Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU