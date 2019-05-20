2019-05-20T12:44:19+03:00
Происшествия

Под Тулой "Киа Рио" протаранила "Газель" и слетела в кювет

В результате ДТП в Тульской области пострадали пассажиры легковушки
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:

19 мая 2019 года, в 21:50 на 35-ом километре автодороги «Тула-Белев» Дубенского района Тульской области произошло ДТП.

30-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio», при обгоне, столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3302», под управлением мужчины 45 лет.

После столкновения «Kia» слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадали пассажиры автомобиля «Kia»: девушка 27 лет и несовершеннолетний ребенок - мальчик 9 лет. Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24