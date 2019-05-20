Иномарка сбила семилетнего велосипедиста во дворе дома в Тульской области

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-20T12:29:06+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадал ребенок

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19 мая 2019 года, в 12:10 на улице Мира поселка Новогуровский Тульской области произошло ДТП.

60-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio», двигаясь по дворовой территории, столкнулся с внезапно выехавшим на дорогу несовершеннолетним велосипедистом - семилетним мальчиком.

В результате ДТП в Тульской области пострадал ребенок. Он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU