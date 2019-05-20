Иномарка сбила семилетнего велосипедиста во дворе дома в Тульской области
В результате ДТП в Тульской области пострадал ребенок
Фото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:
19 мая 2019 года, в 12:10 на улице Мира поселка Новогуровский Тульской области произошло ДТП.
60-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio», двигаясь по дворовой территории, столкнулся с внезапно выехавшим на дорогу несовершеннолетним велосипедистом - семилетним мальчиком.
В результате ДТП в Тульской области пострадал ребенок. Он получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU